Fisco: entrate Stato crescono, Italia accelera

“Nel 2025 il bilancio dello Stato potrà contare su ben 13,8 miliardi di entrate in più rispetto alle previsioni iniziali. Un vero e proprio miracolo del governo Meloni che potrà così puntare ora verso un’ulteriore riduzione del deficit. Uno slancio che permetterà allo Stato italiano di accelerare e anticipare il ritorno dell’indebitamento netto sotto la soglia di Maastricht in netto anticipo rispetto a quanto preventivato. E’ il segno di una economia dinamica e in grande salute, e di una gestione seria della finanza pubblica fatta da Giorgetti e Maurizio Leo”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Guido Liris, capogruppo FdI in Commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Il governo Meloni può puntare adesso verso un’ulteriore riduzione del deficit e anticipare il ritorno dell’indebitamento netto sotto la soglia del 3%. L’economia italiana cresce, segna record fino a qualche anno fa impensabili grazie a un lavoro responsabile e oculato messo in campo dal nostro esecutivo. Va peggio per i gufi della sinistra che vengono smentiti per l’ennesima volta”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre, vicepresidente della Commissione Finanze a Palazzo Madama.