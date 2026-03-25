Fisco: evasione, recupero record da 100 miliardi

“I dati record presentati oggi dal presidente Giorgia Meloni celebrano i 25 anni dell’Agenzia delle Entrate con la forza dei fatti: oltre 100 miliardi recuperati nel triennio e l’asticella fissata a 36,2 miliardi nel solo 2025. Risultati che dimostrano come questo governo stia combattendo l’evasione fiscale con una determinazione mai vista prima.
Tutto questo reso possibile da una visione politica chiara: perseguire chi delinque per premiare chi rispetta le regole. Aver bloccato oltre 5,6 miliardi di crediti fittizi e aver stroncato il fenomeno delle 12mila partite Iva ‘apri e chiudi’, più del doppio rispetto al 2024, significa aver bonificato il sistema da chi inquinava il mercato a danno degli imprenditori onesti. Abbiamo posto fine alla stagione dei furbetti dei bonus e delle compensazioni indebite. Il governo Meloni sta realizzando un fisco più giusto, moderno e trasparente. La nostra è una battaglia di civiltà per ripristinare la legalità fiscale e garantire che ogni euro recuperato torni a beneficio dei cittadini che rispettano lo Stato”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Finanze, Guerino Testa.
“I numeri illustrati dal presidente dell’Agenzia delle Entrate Carbone sono inequivocabili: il 2025 ha fatto segnare un nuovo record nel recupero del gettito, con più di 36 miliardi riportati in pancia all’Erario e una lotta serratissima alle frodi, dai percettori di bonus non dovuti e che altri esecutivi avevano distribuito a pioggia fino alle attività cosiddette ‘apri e chiudi’, rispetto alle quali abbiamo varato una stretta dopo anni in cui si era preferito chiudere un occhio.
Il messaggio politico che l’Agenzia delle Entrate traduce in un’operatività tecnica di assoluta efficacia anche grazie al continuo aggiornamento tecnologico, è chiaro e univoco: il legislatore deve costruire un sistema in cui la legalità serva a premiare i migliori, che operano con successo e senza scorciatoie, contribuendo alla crescita della Nazione e fornendo le risorse per la spesa sociale. All’Agenzia, ai suoi vertici, ai suoi funzionari di straordinaria competenza, le mie congratulazioni più sincere per il ‘cambio di paradigma’ che hanno saputo rendere effettivo, a beneficio di cittadini e imprese”, afferma Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.