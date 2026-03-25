Fisco: evasione, recupero record da 100 miliardi

“I numeri illustrati dal presidente dell’Agenzia delle Entrate Carbone sono inequivocabili: il 2025 ha fatto segnare un nuovo record nel recupero del gettito, con più di 36 miliardi riportati in pancia all’Erario e una lotta serratissima alle frodi, dai percettori di bonus non dovuti e che altri esecutivi avevano distribuito a pioggia fino alle attività cosiddette ‘apri e chiudi’, rispetto alle quali abbiamo varato una stretta dopo anni in cui si era preferito chiudere un occhio.

Il messaggio politico che l’Agenzia delle Entrate traduce in un’operatività tecnica di assoluta efficacia anche grazie al continuo aggiornamento tecnologico, è chiaro e univoco: il legislatore deve costruire un sistema in cui la legalità serva a premiare i migliori, che operano con successo e senza scorciatoie, contribuendo alla crescita della Nazione e fornendo le risorse per la spesa sociale. All’Agenzia, ai suoi vertici, ai suoi funzionari di straordinaria competenza, le mie congratulazioni più sincere per il ‘cambio di paradigma’ che hanno saputo rendere effettivo, a beneficio di cittadini e imprese”, afferma Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.