Fisco: funziona politica governo contro aziende apri e chiudi

“Nel 2023 Fratelli d’Italia ha voluto e approvato un primo intervento normativo mirato a contrastare il fenomeno delle cosiddette partite iva ‘apri e chiudi’, una pratica che negli anni ha alimentato evasione fiscale, distorsioni del mercato e concorrenza sleale, penalizzando chi opera nel rispetto delle regole.

Quella scelta ha prodotto risultati concreti. Grazie ai nuovi strumenti introdotti, nel corso del 2024 sono state cessate d’ufficio circa 6.000 partite iva ritenute fittizie o ad alto rischio, confermando l’efficacia di un approccio fondato su controlli mirati e prevenzione degli abusi. È da questa base che nasce la volontà politica di rafforzare ulteriormente l’azione di contrasto. Per il 2026 Fratelli d’Italia ha indicato un deciso salto di qualità. Il piano prevede circa 270.000 controlli selettivi sulle partite iva individuate attraverso indicatori di rischio e analisi incrociata dei dati, con l’obiettivo di arrivare alla chiusura di ulteriori 9.000 posizioni irregolari. Un intervento strutturale, pensato per impedire che attività fittizie possano aprire, operare per brevi periodi e poi scomparire lasciando debiti fiscali e danni economici a carico della collettività.

La tutela delle piccole e medie imprese resta il fulcro di questa linea. Artigiani, commercianti, professionisti e imprenditori onesti non possono continuare a subire la concorrenza sleale di chi evade o aggira il sistema. Ripristinare condizioni di equità significa garantire loro un mercato più giusto, maggiore certezza e reali prospettive di crescita. Nel decennio precedente al governo Meloni, la sinistra ha spesso scelto una strada opposta. Si è preferito colpire le piccole attività radicate nei territori, facilmente individuabili e presenti da anni negli stessi quartieri, riducendole di circa un quinto con la giustificazione della lotta all’evasione. Una scelta che ha avuto conseguenze evidenti, impoverendo il tessuto commerciale e trasformando intere zone da luoghi vivi e presidiati a spazi spenti e insicuri, mentre le vere forme di evasione continuavano a prosperare attraverso attività che aprono, incassano e scompaiono.

È esattamente questo schema che Fratelli d’Italia ha deciso di cambiare. Meno accanimento verso chi lavora alla luce del sole e più determinazione contro chi sfrutta le falle del sistema. Perché difendere le piccole e medie imprese significa difendere sicurezza, legalità e identità dei nostri territori, oltre che il motore reale dell’economia italiana”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d’Italia.