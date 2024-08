Fisco: governo Meloni da record su lotta all’evasione

“Il nostro governo, guidato dal presidente Giorgia Meloni, ha raggiunto un nuovo record nella lotta all’evasione fiscale nei primi sei mesi del 2024. Questo risultato straordinario dimostra l’efficacia del nuovo approccio collaborativo e non vessatorio nei confronti del contribuente italiano. Questa è la miglior risposta alle polemiche strumentali costruite ad arte dalla sinistra. Hanno ancora il coraggio di accusare questo Esecutivo di favoritismi verso i furbetti? I numeri parlano chiaro: stiamo lavorando per il bene del Paese e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

“Un nuovo record per il governo Meloni, stavolta ottenuto in tema di lotta all’evasione fiscale. Nei primi 6 mesi del 2024 sono stati recuperati oltre 7 miliardi di euro, che significa un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato straordinario che conferma ciò in cui Fratelli d’Italia ha sempre creduto con forza: un approccio collaborativo con il contribuente è il modo migliore per recuperare risorse per le casse dello Stato. Il contrario di quell’atteggiamento vessatorio tipico della sinistra che ha solo peggiorato la situazione”, aggiunge Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, sui risultati nella lotta all’evasione.