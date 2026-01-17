Fisco: governo riduce tasse a famiglie e lavoratori, dati lo certificano

“Sono sempre i dati a smentire il catastrofismo e la propaganda della sinistra. Stavolta tocca a quelli della Cgia di Mestre: grazie alle politiche di bilancio del governo Meloni negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro, che salgono complessivamente a 45,7 miliardi considerando l’insieme degli interventi strutturali adottati.
Invece, sul fronte dei lavoratori la scelta del governo Meloni di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale ha consentito un aumento del reddito dei lavoratori dipendenti ben oltre le retribuzioni e quasi in linea con l’inflazione. Insomma, le famiglie italiane stanno meglio rispetto a quando governava la sinistra e i lavoratori italiani hanno buste paghe più pesanti. È l’ennesima conferma che le scelte fatte dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia sono state giuste, smentendo i profeti di sventura di sinistra”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.
“Con le nostre leggi di bilancio abbiamo tagliato le imposte in maniera sostanziale, riducendo l’Irpef nonché rendendo fiscalmente vantaggioso assumere e investire, a beneficio non solo di chi lavora ma anche della produttività e del livello di innovazione. Anche nell’ultima Manovra abbiamo chiesto un contributo ai soggetti che negli ultimi tempi hanno avuto maggiori introiti, anche per finanziare varie misure di sostegno a chi è più in difficoltà. Tutto il contrario di quello che l’opposizione strumentalmente sostiene: adesso vediamo se le sinistre continueranno diffondere una rappresentazione opposta alla realtà, o se invece apriranno gli occhi sul buongoverno della Nazione”, afferma Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia.