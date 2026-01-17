Fisco: governo riduce tasse a famiglie e lavoratori, dati lo certificano

“Sono sempre i dati a smentire il catastrofismo e la propaganda della sinistra. Stavolta tocca a quelli della Cgia di Mestre: grazie alle politiche di bilancio del governo Meloni negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro, che salgono complessivamente a 45,7 miliardi considerando l’insieme degli interventi strutturali adottati.

Invece, sul fronte dei lavoratori la scelta del governo Meloni di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale ha consentito un aumento del reddito dei lavoratori dipendenti ben oltre le retribuzioni e quasi in linea con l’inflazione. Insomma, le famiglie italiane stanno meglio rispetto a quando governava la sinistra e i lavoratori italiani hanno buste paghe più pesanti. È l’ennesima conferma che le scelte fatte dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia sono state giuste, smentendo i profeti di sventura di sinistra”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.