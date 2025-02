Fisco: la “sinistra delle tasse” torna a proporre la patrimoniale

“Sull’idea della sinistra di imporre nuove tasse, e in particolare una patrimoniale, non ci siamo proprio. E’ un’aberrazione proprio nel momento in cui il governo sta lavorando per investire sulla crescita, a cominciare dal recupero dell’evasione fiscale che sta dando i suoi buoni frutti, ma soprattutto concentrando l’attenzione su imprese e famiglie. Quello della sinistra di imporre nuove tasse è un vizio antico che non ci trova d’accordo e quindi procederemo nella strada che abbiamo promesso agli elettori e che contiamo di mantenere”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso, capogruppo FdI in Commissione Finanze a Palazzo Madama.

“Tassare i patrimoni significa prima di tutto far fuggire chi li detiene, e questo è un rischio che non ci possiamo permettere. In secondo luogo, con il governo Meloni, si sta procedendo proprio nella direzione contraria, e cioè tagliando le tasse investendo su famiglie, imprese e lavoro. Siamo per la tutela dell’interesse nazionale e per la crescita economica e sociale dell’Italia, e da questa linea non ci smuoveremo”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della Commissione Finanze a Palazzo Madama.