Fisco: l’aumento delle entrate merito delle politiche del governo

“Da quando è in carica, il governo di Giorgia Meloni sta lavorando per lo sviluppo di uno Stato mai nemico ma sempre alleato del cittadino. Gli eccezionali risultati in tema di entrate tributarie ci dicono che abbiamo imboccato la giusta direzione. Quasi 12 miliardi di euro incassati in più nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. I dati certificati da Bankitalia dimostrano che per aumentare il gettito non serve aumentare le tasse o attivare meccanismi vessatori, serve invece accompagnare e agevolare il cittadino nel fare fronte alle imposte dovute: è questo il principio che è alla base della nostra riforma fiscale. Solo così si potrà abbattere realmente l’evasione fiscale e aumentare il livello di fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni”.

E’ quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, sull’aumento delle entrate tributarie.