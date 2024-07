Fisco: novità importanti su successioni e donazioni

“Il fisco amico è al centro dell’azione di questo governo. Lo testimonia, tra le altre cose, il decreto attuativo alla legge delega in materia fiscale che ha ricevuto oggi parere favorevole in commissione Finanze del Senato. Sul tema delle successioni e donazioni, si affrontano dei temi da troppo tempo dimenticati: si interviene sul versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo nel caso di immobili compresi nell’eredità, prevedendo la facoltà del contribuente che non abbia più di 26 anni di effettuare il pagamento dell’imposta utilizzando le somme in giacenza, presso banche e istituti finanziari o assicurativi, e costituenti esse stesse parti dell’attivo ereditario. Inoltre, il decreto interviene agevolando e semplificando le procedure, in capo agli eredi, per presentare la dichiarazione di successione e accertare la sussistenza o meno di asset presso istituti di credito o società assicurative, riducendo il fenomeno dei conti dormienti e facendo emergere sopravvenienze ereditarie. Grazie all’azione del governo Meloni e del viceministro Leo, dunque, continuiamo a perseguire l’obiettivo di snellire la burocrazia fiscale per aumentare le entrate, migliorare i conti pubblici, accrescere l’occupazione e combattere l’evasione”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti, segretario della commissione Finanze.