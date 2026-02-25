Fisco: tassazione agevolata sostiene famiglie e favorisce aumenti salariali

“In meno di due mesi dall’approvazione in Manovra, la norma sulla tassazione agevolata degli aumenti contrattuali è già operativa. È un segnale concreto di rapidità ed efficacia dell’azione di governo su un tema centrale come il potere d’acquisto delle famiglie. La tassa piatta sugli incrementi salariali rappresenta un intervento mirato a sostenere i redditi medio-bassi e a favorire il rinnovo dei contratti, premiando il lavoro e rendendo più conveniente per i datori riconoscere aumenti e nuove condizioni economiche ai dipendenti. Si tratta di una misura che va nella direzione giusta: alleggerire il carico fiscale sugli aumenti significa far arrivare più risorse direttamente nelle buste paga, dando un ulteriore aiuto concreto alle famiglie per affrontare l’aumento dei prezzi. Allo stesso tempo, l’agevolazione incentiva le imprese a valorizzare i lavoratori attraverso nuovi contratti e incrementi salariali, contribuendo a rendere il mercato del lavoro più dinamico e competitivo. Continueremo a lavorare per consolidare strumenti che sostengano il reddito, il lavoro e la stabilità delle famiglie italiane”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio.