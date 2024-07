Foibe: bene approvazione Museo del Ricordo

“Il voto odierno in sede deliberante della commissione Cultura del Senato è un primo, importante passo verso l’istituzione del Museo del Ricordo, che nascerà a Roma e che sarà dedicato alla memoria dei martiri italiani delle foibe massacrati dalla cieca violenza comunista titina. Una tragedia a cui è seguito l’esodo dalle loro terre di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Ringrazio i senatori componenti la commissione per l’esame del testo, approvato il 31 gennaio in Consiglio dei Ministri su proposta del presidente Giorgia Meloni e del sottoscritto, auspicando che in commissione Cultura della Camera, chiamata ora a esaminarlo, i lavori siano altrettanto rapidi”. Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“Un grazie sentito va al ministro Sangiuliano che su questa decisione ha mostrato una attenta sensibilità, e al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che su questo provvedimento si è analogamente speso per arrivare a questo importante traguardo”, aggiunge il senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, capogruppo FdI in Commissione cultura a Palazzo Madama, unitamente ai colleghi componenti della Commissione Giulia Cosenza, Raffaele Speranzon, Carmela Bucalo, Antonio Iannone e Anna Maria Fallucchi.

“Questa istituzione, che avrà sede a Roma, simbolicamente riconsegna alla coscienza di tutti gli italiani le pagine – a lungo strappate – della tragedia delle foibe e dell’esodo di migliaia di italiani del confine orientale. Ringrazio il ministro Sangiuliano per la determinazione con cui ha voluto questo provvedimento, ulteriore passo di riconquista della verità su una storia tragica ed eroica della storia d’Italia”, conclude in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia.