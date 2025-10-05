Foibe: ricordiamo il sacrificio di Norma Cossetto

“Oggi ricordiamo con profonda commozione Norma Cossetto, giovane studentessa italiana barbaramente uccisa dai partigiani titini nell’ottobre del 1943, colpevole solo di essere italiana. Il suo sacrificio rappresenta una delle pagine più dolorose e tragiche della nostra storia nazionale, che per troppo tempo è stata taciuta o rimossa. Onorare la memoria di Norma Cossetto significa ribadire con forza il valore della verità storica e rendere giustizia a tutte le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. È un dovere morale verso chi ha pagato con la vita l’amore per la propria terra e la propria identità. Fratelli d’Italia continuerà a impegnarsi perché la memoria di Norma Cossetto e di tutte le vittime dell’odio ideologico non venga mai più oscurata o minimizzata. Solo ricordando possiamo costruire un futuro fondato sul rispetto, sulla libertà e sulla consapevolezza della nostra storia”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Maria Grazia Frijia.