Fondi Coesione: riprogrammati 7 miliardi, risultato significativo

“L’Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione, un risultato molto significativo: la riprogrammazione di oltre 7 miliardi di euro, che saranno destinati alla competitività delle imprese italiane, alle misure per realizzare alloggi a prezzi calmierati e agli interventi sul fronte idrico ed energetico.

L’Italia ha sempre sostenuto l’esigenza di maggiore flessibilità e semplificazione per garantire un utilizzo più efficace e concreto delle risorse euScurria, vicecapogruppoo avanti dalla riforma delle politiche di coesione promossa dal Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto.

Questo Governo continuerà a lavorare, come ha fatto fin dall’inizio, per mettere a terra le risorse europee e utilizzarle al meglio per sostenere lo sviluppo e la crescita della Nazione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Si tratta di denaro che l’Italia ha chiesto e ottenuto in Europa, nell’ambito della revisione di medio termine della politica di coesione. È un risultato evidente portato a casa dal governo Meloni, grazie anche all’impegno del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.

Un’azione che dimostra la capacità di adattare gli strumenti europei alle nuove priorità strategiche per investire su competitività, politiche abitative, energia e sicurezza. Un cambio di passo dell’Ue rispetto al passato che mi auguro costituisca un modello anche per altre politiche europee”, afferma il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a palazzo Madama e segretario della commissione Politiche Ue.