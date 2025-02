Forteto: Commissione parlamentare ascolterà Fiesoli

“La Commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti accaduti presso la comunità ‘Il Forteto’, nell’ambito delle indagini che sta conducendo, ha raccolto informazioni circa lo stato di reclusione del principale responsabile dei gravi abusi e violazioni avvenute, Rodolfo Fiesoli, già condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi. Fiesoli, oggi detenuto presso la casa di reclusione Rsa “Villa Altichiero” di Padova, risulta interdetto dal Tribunale di Padova. I suoi legali hanno declinato l’invito a comparire secondo la convocazione che la Commissione ha fatto pervenire, ai sensi dell’articolo 4 della legge 25 marzo 2024, per giovedì 6 febbraio. Nel rispetto delle garanzie costituzionali ma determinata nell’opera di indagine sulle gravi responsabilità nella vicenda del Forteto sulla base delle prerogative che la legge gli affida, la Commissione valuterà ogni opzione per portare a termine gli accertamenti in questione, con l’obiettivo primario di dare verità e giustizia alle vittime”.

Lo scrive in una nota il Presidente della Commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”, Francesco Michelotti.