Forteto: scandali furono coperti da complicità istituzioni

“La Commissione parlamentare di inchiesta sul Forteto ha ascoltato questa mattina la dottoressa Ornella Galeotti, il Sostituto Procuratore che nel 2011 aprì le indagini e nel 2015 ottenne la condanna di Fiesoli. A sei anni dalla sua prima audizione parlamentare, il magistrato è tornato a fornire elementi nuovi sui fatti ancora irrisolti, portando elementi che vanno oltre quanto già emerso nei processi.

Abbiamo affrontato temi che questa vicenda non ha ancora chiuso: le responsabilità della magistratura minorile, quelle dei servizi sociali, e il sistema di relazioni che per decenni ha reso il Forteto intoccabile. La commissione acquisirà la documentazione emersa oggi e valuterà i passi istruttori conseguenti. I lavori proseguiranno nelle prossime settimane”. Lo dichiara Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d’Italia.