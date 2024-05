Forze dell’ordine: avviato in Commissione l’esame su ddl mobilità

“Incardinato in Commissione Affari Costituzionali un provvedimento ispirato a principi di giustizia sociale che prevede il diritto al riscatto e la prelazione rispetto agli alloggi riservati agli esponenti delle forze dell’ordine che rappresenta un passaggio importante verso l’obiettivo di garantire una tutela sia per la mobilità che per la possibilità di procedere all’acquisizione dell’alloggio per il personale dello Stato impegnato nel contrasto alla criminalità. Ringrazio il presidente della Commissione, il senatore Alberto Balboni, per la sensibilità mostrata nell’avviare un disegno di legge particolarmente atteso anche alla luce di alcune criticità in diverse aree territoriali”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, primo firmatario del ddl 981.