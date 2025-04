Forze dell’ordine: con ddl passo avanti per agenti e vigili del fuoco

”Il provvedimento che oggi ci troviamo a votare rappresenta un importante passo avanti nell’ambito delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di una legge organica che mira a raggiungere due obiettivi. Il primo è prendere misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia, delle forze armate e del dei vigili del fuoco. Il secondo è codificare e assicurare benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa. Si tratta di introdurre alcune modifiche per assicurare un maggiore legame con il territorio e maggiore sicurezza ai cittadini, ad esempio incrementando il periodo minimo di servizio nella sede di prima assegnazione per agenti, vice ispettori e commissari capo della Polizia di Stato, oppure prevedendo la possibilità di individuare posti di funzione dirigenziale in deroga alle dotazioni organiche standard per una migliore flessibilità gestionale. Per quanto riguarda i vigili del fuoco considero fondamentale la delega al governo per una revisione organica e strutturale del corpo attesa da troppo tempo e in linea con le nuove esigenze. Ma vorrei anche sottolineare che non parliamo soltanto di questioni organizzative e tecniche. La nostra proposta prevede anche l’istituzione di una giornata nazionale in ricordo delle vittime del dovere al fine di promuovere attività di informazione e di consolidare l’identità nazionale”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato in aula durante la dichiarazione di voto al ddl forze dell’ordine.