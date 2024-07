Forze dell’Ordine: da governo intervento per aumento stipendi

“Grazie al governo Meloni è in arrivo per forze dell’ordine e militari un incremento stipendiale del 5,78% che porterà in busta circa 196€ al mese in più, incremento che nel 2026 arriverà al 6% della retribuzione. Con questo incremento il governo dimostra una forte attenzione verso le donne e gli uomini impegnati a garantire la sicurezza dei cittadini e dello Stato e ribadisce, ancora una volta, l’importanza di una visione strategica sulla sicurezza urbana come valore sociale da difendere sia nelle grandi città che nei centri urbani nelle aree interne. L’attenzione verso il comparto della sicurezza serve a colmare anni e anni di ritardi e trascuratezza del settore da parte della politica, sarà un lavoro certamente lungo e impegnativo ma il governo Meloni prosegue sulla strada tracciata di valorizzazione del personale delle forze dell’ordine e, al contempo, del recupero di una maggiore sicurezza nelle città”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.

“È una decisione che dimostra quanto gli uomini e le donne in divisa siano importanti per il nostro esecutivo. La sicurezza delle nostre città e dei nostri cittadini è un punto irrinunciabile del programma di governo del centrodestra. E questo notevole incremento di stipendio ne è la prova”, aggiunge la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.