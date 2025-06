Forze dell’ordine: Governo dalla parte degli agenti, risposta a insinuazioni Consiglio d’Europa

“L’opposizione ha perso ancora una volta l’occasione di schierarsi con l’Italia e con le Forze dell’ordine. Il presidente della Commissione Ecri del Consiglio d’Europa ha accusato i nostri agenti di profilazione razziale chiedendo all’Italia uno studio sull’ampiezza di questo fenomeno. La risposta da parte di Fratelli d’Italia é no. Non metteremo sotto accusa gli uomini e le donne in divisa, che ogni giorno difendono la libertà di tutti, rappresentando lo Stato, e spesso sono aggrediti e accerchiati dagli stessi immigrati che oggi sono l’unica fonte di quel report. Non metteremo sullo stesso piano la credibilità dei nostri poliziotti con chi, oggetto di un fermo di polizia, cerca di dare una giustificazione alle proprie azioni illecite accusando l’Italia di razzismo.

In una Nazione dove l’opposizione contribuisce ad una inaccettabile presunzione di colpevolezza verso gli agenti, chiedendo che sia dato seguito a quel report e dove si dà adito a calunnie verso i nostri agenti, c’é la necessità, con la nostra mozione, di ribadire l’impegno del Governo a difendere la professionalità dei nostri agenti anche in consessi internazionali a cui non abbiamo aderito per far mettere sotto accusa chi difende la nostra libertà e il nostro Stato tutti i giorni”. Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

“È infatti doveroso ribadire con fermezza che le Forze di polizia italiane sono un concreto baluardo di impegno e dedizione e non meritano di essere delegittimate né tantomeno di trasformarsi in bersaglio di ingiuste strumentalizzazioni. A Strasburgo come a Bruxelles non devono mai dimenticare che l’Italia è uno Stato di diritto e che le donne e gli uomini che vestono una divisa operano con rigore e professionalità, nell’interesse della collettività e nel rispetto delle norme.

Fratelli d’Italia non ha dubbi e sa dove schierarsi, sempre cioè al fianco di chi difende lo Stato e le istituzioni e mai accanto a chi trasuda pregiudizi ideologici contro quanti garantiscono quotidianamente la democrazia nella nostra Nazione”, afferma in una nota Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e Questore della Camera a commento dell’approvazione della mozione unitaria del centrodestra relativa al rapporto della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (Ecri) sul fenomeno di profilazione razziale da parte delle Forze dell’ordine in Italia, presentato a fine maggio.