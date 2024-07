Forze dell’Ordine: grazie a FdI ok emendamento a tutela agenti

“Oggi, nell’ambito del pacchetto-sicurezza, in Commissione Affari Costituzionali abbiamo ottenuto un risultato storico molto importante. Grazie anche ai voti di Fratelli d’Italia viene estesa la tutela legale a donne e uomini delle forze di polizia a ordinamento civile e militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in caso di denuncia o indagine per fatti inerenti al servizio, non dovranno sostenere alcun costo per difendersi. Infatti, viene raddoppiata, per ogni fase del procedimento, la somma erogabile per avvalersi di un libero professionista nelle aule dei tribunali. Il centrodestra, compatto e unito, sta dando dimostrazione di come ogni agente che garantisce la sicurezza sia un valore. Questo era un doveroso riconoscimento, atteso da tanto tempo, nei confronti delle divise”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, vice presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Riccardo De Corato.