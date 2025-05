Forze dell’ordine: indegne accuse di razzismo da Consiglio d’Europa

“Le nostre Forze dell’ordine rappresentano un presidio per la democrazia e la libertà di tutti gli italiani. È inaccettabile, perciò, che qualcuno sollevi perplessità o addirittura metta in dubbio la correttezza del loro operato, in particolare con accuse di razzismo. È quello che fa oggi il Consiglio d’Europa attraverso le parole del presidente della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza, che chiede uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale all’interno delle nostre forze di polizia. Non permetteremo a nessuno di alimentare narrazioni infamanti e false riguardo le nostre donne e i nostri uomini in divisa, che invece vanno ringraziati per quanto fanno ogni giorno a tutela e difesa dei diritti di tutti i cittadini.

Non permetteremo che la loro onorabilità sia messa in dubbio, senza alcun elemento concreto che non siano le generiche illazioni di qualche attivista estremista, da questi dirigenti non eletti da nessuno, ma magari – è il caso della vicepresidente Simonovic Einwalter finanziata da George Soros per i suoi studi – sostenuti dai soliti presunti filantropi”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Ancora una volta l’Ecri, organo del Consiglio d’Europa, con scarsa obiettività, accusa le forze di polizia italiane di razzismo. Ricordiamo, a chi fa finta di non riconoscerlo, che solo grazie al governo Meloni finalmente il tema della sicurezza è tornato ad essere centrale. Lo conferma il decreto che stiamo per approvare alla Camera dei deputati, fortemente voluto da Fratelli d’Italia, che aumenta le tutele sia delle nostre forze dell’ordine e sia dei cittadini. Prevedendo, inoltre, stanziamenti a sostegno del comparto sicurezza, così da garantire un maggiore e sempre più capillare controllo del territorio.

Alle raccomandazioni e consigli non richiesti dell’Ecri, che assomigliano più ad infamanti accuse, rispondiamo che mai come oggi l’encomiabile operato dei nostri agenti è al centro dell’interesse di un governo. Non permetteremo che le nostre Forze dell’ordine siano oggetto di speculazioni politiche che minino la loro reputazione e onorabilità”, afferma Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Spiace che un organismo nato con così buoni propositi sia adesso ridotto a una Ong politicizzata come molte altre. E come altre Ong pagato con soldi pubblici, anche italiani, malgrado non abbia in realtà alcuna istituzionalità”, aggiunge l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al parlamento europeo, commentando quanto emerso nella presentazione del rapporto annuale contro il razzismo e l’intolleranza, redatto dal Consiglio d’Europa.