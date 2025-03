Forze dell’Ordine: nuove violenze degli antagonisti in tutta Italia

“Vicinanza e solidarietà da parte di Fratelli d’Italia alle Forze dell’Ordine che anche oggi sono state bersaglio di violenze ingiustificate da parte di soliti professionisti della violenza ormai sempre più coccolati dalla sinistra locale, che questa volta hanno cercato di colpire la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università bolognese alla presenza del ministro Bernini e del Rettore, a cui va la nostra vicinanza”. Lo dichiara Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Le immagini che arrivano dalla città di Messina, dove si sono verificati scontri tra Forze dell’Ordine e manifestanti nel corso di una manifestazione no ponte, mi feriscono come messinese e come rappresentante delle istituzioni. Esprimo tutta la mia solidarietà alle Forze dell’Ordine e all’agente ferito, cui auguro una pronta guarigione, e condanno fermamente quanto accaduto. Esprimere il proprio dissenso non autorizza a trasformare una manifestazione in un esercizio di brutalità”, afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo.