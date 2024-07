Francia: sinistra già a pezzi, ammucchiata elettorale porta ingovernabilità

“La sinistra francese è già divisa e letteralmente a pezzi, com’era prevedibile, a pochi giorni dalle elezioni politiche. Chi agisce solo in funzione antitetica, non in maniera politicamente costruttiva ma con improvvisate ammucchiate che non hanno come obiettivo l’interesse dei cittadini, ottiene il solo risultato di danneggiare la propria nazione”.

Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo. “Assistiamo a un copione già troppe volte recitato dalle sinistre. Sapevamo che il cordone sanitario contro il Rn avrebbe prodotto questa situazione, in cui qualsiasi governo nasca a Parigi sarà divisorio e non rappresenterà la reale volontà espressa dai cittadini. La Francia è una grande Nazione che non meritava un epilogo del genere. Anche le sinistre che in Italia hanno esultato per il risultato del secondo turno elettorale francese dovranno ammettere che è stata una vittoria di Pirro e una sconfitta per la Francia, che rischia di sprofondare nella ingovernabilità alla vigilia delle Olimpiadi”.