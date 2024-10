G7 Agricoltura: a Siracusa altro successo internazionale dell’Italia

“Anche il G7 Agricoltura che si è appena concluso a Siracusa rappresenta un’indiscutibile affermazione dell’Italia nel panorama internazionale. L’eccellente lavoro svolto dal Ministero guidato da Lollobrigida ha proiettato la visione strategica del governo Meloni nel mondo degli agricoltori e dei pescatori che sono i custodi della nostra terra. E pensare che in Italia abbiamo chi puntualmente ride e scherza sull’accento posto per la prima volta sulla sovranità alimentare, concetto che si sta rivelando vincente, soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nazioni africane in via di sviluppo. Una vittoria, quella dell’Italia, confermata dalle parole del segretario all’Agricoltura degli Stati Uniti d’America, Thomas J. Vilsack, che si è detto sorpreso per come l’Italia abbia affrontato questo G7, complimentandosi per la capacità di aver colto l’importanza e la grande sfida che emerge dall’Africa. Qualcuno avvisi i leader dell’opposizione di questo nuovo successo”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“L’Italia, forte delle sue eccellenze, della sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, della sua attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica, della sua collocazione nel Mediterraneo e della sua visione verso l’Africa, ha saputo tracciare la rotta. Dobbiamo continuare a perseguire la sovranità alimentare, sostenere agricoltori e pescatori, i primi custodi del nostro ambiente, garantire un’equa remunerazione e distribuzione del valore lungo le filiere, ottenere reciprocità nel commercio internazionale, salvaguardare la natura senza danneggiare irreparabilmente la competitività delle nostre imprese. Continueremo su questa strada, forti anche di un ruolo di guida che questo ben riuscito G7 ha ulteriormente consolidato”, aggiunge in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza, coordinatore Ecr in commissione Agricoltura al Parlamento europeo.