G7: agricoltura centrale per azione di governo

“Alla luce dei cambiamenti climatici e di quello che essi generano, per noi è importante ribadire la centralità dell’agricoltura rispetto all’azione di governo, sapendo che è un settore strategico e che quando parliamo di agricoltura parliamo anche di geopolitica. Il premier Meloni ha riferito di un indotto dell’agricoltura di 70 miliardi di euro nel prossimo anno, perché per noi i produttori italiani sono straordinari e da sempre i nostri prodotti sono riconosciuti nel mondo come di assoluta qualità.

Il tutto deve poggiare su basi di approvvigionamento di materie prime che consentano ai nostri produttori di sapere di avere sempre prodotti disponibili e questo si fa attraverso i miglioramenti ed attraverso il produrre di più e meglio. È questo lo slogan di questi anni di governo. È un errore pensare di smettere di produrre ed acquistare beni in posti dove costano di meno e senza il rispetto dei lavoratori e noi dobbiamo puntare concretamente a produrre di più e meglio”.

È quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Luca De Carlo, presidente della IX Commissione Senato – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.