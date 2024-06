G7: Italia assume leadership internazionale

“Oggi si apre il G7 in Puglia presieduto dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, forte del risultato elettorale ottenuto alle elezioni europee che hanno consacrato la sua leadership rafforzando la sua posizione, quella del governo e del Paese. Il G7 costituirà anche un’occasione preziosa per la Puglia, vetrina straordinaria che questo evento potrà promuovere facendo conoscere al mondo intero la sua inestimabile bellezza e i suoi meravigliosi territori. Borgo Egnazia, nel Comune di Fasano, farà infatti da palcoscenico al summit internazionale: ringrazio Giorgia Meloni per aver scelto questo luogo, simbolo di arte, natura e cultura. È una decisione che mi rende orgoglioso e che sottolinea l’importanza che per il governo hanno il Sud Italia e il Mediterraneo, area strategica per il futuro dell’Europa e del mondo”. Lo dichiara Saverio Congedo, deputato pugliese di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Finanze alla Camera.

“Le sfide di questo momento storico richiedono all’Italia un notevole sforzo: non solo far valere, tutelare e promuovere gli interessi nazionali ma anche assumere un ruolo di leadership internazionale e partecipare attivamente al cambiamento che permetterà all’Europa di riemergere come protagonista autorevole e affidabile sul palcoscenico mondiale. Una sfida non semplice ma che tuttavia sappiamo di poter vincere, grazie alla competenza e credibilità del nostro Presidente e al supporto e alla fiducia di milioni di italiani, che anche negli scorsi giorni ci hanno rinnovato. Giorgia Meloni è l’unico leader europeo uscito rafforzato e con maggior consenso dalle elezioni per il rinnovo dell’Europarlamento. Un segnale che ci dà fiducia e credibilità nel continuare a lavorare per il futuro del nostro Paese e d’Europa”, aggiunge il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine.

“Eppure, mentre Giorgia Meloni cambia l’Italia, incide in Europa e tratta temi globali con le massime cariche internazionali, le opposizioni mettono in scena un teatrino che mira esclusivamente a gettare fango sull’Italia. Per la verità la cosa non ci sorprende molto, hanno dimostrato più e più volte di essere anti-italiani, di essere da sempre prostrati agli interessi degli altri Stati, non avrebbero di certo perso l’occasione di trincerarsi dietro lo spauracchio del ritorno del fascismo, per boicottare e indebolire ancora una volta l’Italia e difendere i propri interessi”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi.