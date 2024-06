G7: Piano Mattei apprezzato da leader mondiali

“L’apprezzamento e l’appoggio da parte di tutti i leader del G7 al Piano Mattei che il governo Meloni sta portando avanti conferma l’efficacia e l’autorevolezza della strategia italiana nei rapporti con l’Africa. Come ha sottolineato oggi il presidente del Consiglio, il Piano Mattei è uno dei tre architrave su cui si basa il programma del G7 nei confronti del continente Africano. Un piano di sviluppo paritario, fatto da investimenti e accordi con diversi Paesi su molteplici settori, dall’innovazione all’immigrazione, dalle infrastrutture verdi all’agricoltura. Parliamo di asset strategici per il futuro dell’Africa e dell’Europa su cui c’è massima attenzione da parte del governo italiano. Il Piano Mattei, insieme al Partenariato per le infrastrutture e gli investimenti globali e al Global Gateway dell’Unione Europea, sarà determinante per lo sviluppo dell’Africa dal cui futuro dipenderà anche il nostro, come ha giustamente ricordato oggi l’Ad di Eni Claudio Descalzi”.

Lo dichiara Emanuele Loperfido, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Affari Esteri della Camera.