G7: su aborto sinistra crea un caso sciolto come neve al sole

“Il caso creato dalla sinistra in merito all’impegno del G7 sull’aborto si è sciolto come neve al sole. Nel testo finale infatti ci sarà un esplicito riferimento agli impegni assunti a Hiroshima, che vengono tutti riconfermati. Ancora una volta si sgretola miseramente l’ennesimo tentativo delle opposizioni anti-italiane di screditare il governo nazionale nei giorni in cui si svolge il summit internazionale che vede proprio l’Italia svolgere un ruolo da protagonista. Capiamo la voglia sfrenata di creare una notizia dal nulla da parte delle sinistre, ma questi signori devono capire che cercando di colpire il governo, colpiscono invece tutti gli italiani, compresi i loro elettori che infatti – un’elezione dopo l’altra – scelgono di abbandonarli. Il G7 è un’occasione di sviluppo fondamentale e non saranno le fake news ad affossarci né a soddisfare le ambizioni – più mediatiche che politiche – di chi non conosce cosa sia l’interesse nazionale”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.