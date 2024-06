G7: vertice storico, successo per Giorgia Meloni e Italia

“Il G7 che si è appena concluso in Puglia ha ribadito il ruolo strategico internazionale dell’Italia e la leadership di Giorgia Meloni, unica leader fra i sette a godere di un solido consenso elettorale. Dalle urne alla ribalta internazionale il nostro presidente del Consiglio è protagonista e modello di riferimento. Lo dimostrano le conclusioni del G7 che hanno promosso ed apprezzato in particolare la nostra strategia sui migranti, incluso il modello costituito dall’accordo con l’Albania, coordinata con il Piano Mattei. La presenza di Papa Francesco, la prima in assoluto di un Pontefice al G7, che già da sola rende memorabile questo evento, ha consentito di affrontare in una dimensione non soltanto politica il tema dell’Intelligenza artificiale. Un vertice, quindi, storico che come al solito le opposizioni e i suoi media di riferimento hanno cercato di offuscare, facendo anche sponda con il presidente francese Macron, il quale sperava in questo modo di farsi campagna elettorale. Intento fallito clamorosamente perché di questo G7 resterà il successo di Giorgia Meloni e quindi dell’Italia”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.