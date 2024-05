Genzano: solidarietà al circolo per attacco vandalico

“Inaccettabile e vigliacco l’atto vandalico perpetrato alla sede di FdI a Genzano. La democrazia si fonda sul rispetto delle diverse opinioni e sull’inclusione, non sulla violenza e sull’intolleranza. Esprimiamo la nostra solidarietà ai membri del partito colpiti da questo vile gesto e ci schieriamo a difesa dei valori fondamentali su cui si fonda la nostra società: il rispetto reciproco, la libertà di espressione e il confronto civile delle idee. Insieme dobbiamo condannare energicamente ogni manifestazione di odio e violenza e lavorare per costruire un futuro in cui il rispetto e la comprensione siano al centro della nostra convivenza”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni, segretario di Presidenza.