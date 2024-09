Germania: chi criminalizzava l’Italia oggi spezza la libera circolazione in Ue

“Con i nuovi controlli scattati in Germania, da oggi coloro che criminalizzavano l’Italia per il rispetto delle frontiere all’esterno dell’Unione Europea, ripristineranno le frontiere all’interno. Di fatto spezzando la libera circolazione di uomini e donne in Europa. È il risultato di anni di politiche miope fatte di frontiere europee aperte senza controlli, ignorando che spostare all’esterno della Ue l’argine all’immigrazione illegale, evita la creazione di frontiere interne alla stessa Ue e impedisce che a decidere gli arrivi in Europa siano i trafficanti di esseri umani. Misure, queste, che il governo italiano ha avuto il merito di proporre e attuare, tanto che oggi il primo ministro inglese Starmer è arrivato a Roma per conoscere in dettaglio l’approccio dell’Italia nel fermare l’immigrazione irregolare”.

Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, Co-Presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.