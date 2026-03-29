Gerusalemme: solidarietà a Pizzaballa e Ielpo per stop a Santo Sepolcro

“Solidarietà e vicinanza al Cardinale Pizzaballa e a Padre Ielpo bloccati oggi dalle autorità israeliane. Un grave errore impedire loro di celebrare la messa nel Santo Sepolcro. Un’offesa alla cristianità e alla libertà religiosa, particolarmente in occasione di una solennità centrale come quella di oggi nella Domenica delle Palme”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“È significativo che il governo italiano si sia attivato immediatamente per seguire la vicenda e abbia preso immediatamente posizione per difendere con determinazione il principio della libertà di culto. In uno scenario internazionale complesso, è fondamentale mantenere alta l’attenzione su episodi di questo tipo e ribadire con chiarezza che il rispetto delle confessioni religiose e dei luoghi di fede rappresenta un valore irrinunciabile”, afferma Michele Barcaiuolo, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri e Difesa.