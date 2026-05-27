Giornalisti: solidarietà a Sechi per minacce anarchici, condanna sia unanime

“Solidarietà al direttore di Libero, Mario Sechi, sotto tutela a causa delle minacce ricevute dagli anarchici. Condanniamo la viltà di chi, attraverso la violenza, tenta di condizionare il lavoro della stampa e dei giornalisti. Siamo certi che il direttore Sechi non si farà intimorire da personaggi che odiano la democrazia e la libertà. Ci auguriamo una condanna unanime: le istituzioni devono rimanere unite contro chi vorrebbe provare in questo modo a sovvertire lo Stato”. Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.
“La libertà di stampa non va giù ha chi ha fatto dell’illegalità la propria matrice di vita e proprio per questo ritengo che essa vada ancor più difesa in queste circostanze. La nostra democrazia è basata sul principio di questa libertà che ne costituisce il fondamento e oggi, come in passato, non vanno fatti passi indietro rispetto alle violenze di chi nella democrazia non crede affatto”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
“Sono certo che il direttore Sechi, ora sotto tutela, non si farà intimidire da chi ha in odio la democrazia, di cui la stampa libera è un presidio imprescindibile. Fratelli d’Italia e il governo Meloni saranno sempre contro la violenza e le intimidazioni di chi vuole imporre la propria ideologia con la forza”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.