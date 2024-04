Giornata Terra: Governo e Parlamento in prima linea a difesa Pianeta per generazioni future

“Il nostro Pianeta soffre la pressione di un inquinamento che interessa tutte le sue matrici ambientali: aria, acqua e suolo sono messe a rischio da condotte spregiudicate e da una carente pianificazione e mancanza di controlli. In questa direzione risulta fondamentale l’azione delle istituzioni. Il PNRR destina risorse significative per la tutela delle specie e degli habitat naturali, per la biodiversità, anche marina e la rinaturalizzazione dei fiumi, destinando anche specifici interventi per la bonifica dei siti contaminati sparsi su tutto il territorio nazionale. Anche sull’inquinamento da plastica che interessa mari, fiumi, laghi e corsi d’acqua, l’impegno è alto attraverso l’adozione degli interventi previsti attraverso il decreto ‘SUP’ per contrastare l’abbandono del monouso in plastica.

Infine, il Governo, anche con il contributo del Parlamento, sta portando avanti il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec), strumento chiamato a delineare in una ottica sostenibile le nostre fonti di produzione di energia con il duplice obiettivo di contrastare il cambiamento climatico, attraverso la decarbonizzazione del nostro sistema industriale e contestualmente, garantire la nostra sicurezza energetica in un orizzonte al 2030”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente alla Camera.