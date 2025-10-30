Giustizia: approvata riforma storica, mantenuto impegno con italiani

“Oggi, con l’approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato e vicino ai cittadini. Un traguardo storico e un impegno concreto mantenuto a favore degli italiani.

Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, lavorando con serietà e visione. Ora la parola passerà ai cittadini, che saranno chiamati ad esprimersi attraverso il referendum confermativo. L’Italia prosegue il suo cammino di rinnovamento, per il bene della Nazione e dei suoi cittadini. Perché un’Italia più giusta è anche un’Italia più forte”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Quella che approviamo oggi è una riforma fondamentale della giustizia che fa parte del nostro programma elettorale che per noi rappresenta un impegno d’onore con gli elettori. In questi giorni di dibattito abbiamo assistito alle critiche infondate dell’opposizione, la quale ha parlato di pericolo per la nostra democrazia quando la separazione delle carriere esiste in nazioni democratiche quali gli Usa, il Regno Unito, l’Olanda, il Portogallo l’Australia, la Francia, la Svizzera e molte altre. Con questa riforma si depotenzia il correntismo della magistratura e se ne rinforza l’indipendenza, come stabilisce l’art. 101 della nostra Costituzione.

Faccio notare che dal 2017 al 2024 abbiamo dovuto registrare in Italia 5933 ingiuste detenzioni che sono costate allo Stato 254 milioni di euro di risarcimenti, e questo lo sottolineo per rimarcare l’importanza dell’indipendenza dei giudici che, per essere veramente indipendenti, non possono essere giudicati da un Csm dove è forte la presenza dei magistrati inquirenti, rispetto ai quali dovrebbero essere terzi, come dice la Costituzione. Siamo convinti che la magistratura deve essere indipendente dal potere politico e dalle correnti che hanno determinato troppo a lungo la carriera o le censure sui comportamenti dei magistrati”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.