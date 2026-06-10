Giustizia: assegnati 354 nuovi magistrati, governo mantiene impegni

“Il governo Meloni mantiene gli impegni e garantisce risposte concrete per ridurre le carenze e i tempi della giustizia. Con la firma del decreto da parte del ministro Nordio, vengono assegnati 354 nuovi magistrati agli uffici giudiziari italiani. L’arrivo dei nuovi magistrati, a cui rivolgo i migliori auguri, garantirà una giustizia più rapida ed efficiente. In aggiunta, per la prima volta nella storia della Repubblica, colmeremo i vuoti d’organico con 1600 nuovi magistrati entro la fine dell’anno. Attraverso investimenti e fatti il governo Meloni garantisce una giustizia migliore agli italiani, rimediando ai disastri dei governi passati”. Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia e senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni.