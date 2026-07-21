Giustizia: con governo Meloni più garanzie per patrocinio legale gratuito

“Con questo provvedimento si rafforza il principio dell’effettività giuridica del patrocinio legale gratuito per i non abbienti. Si tratta di norme tecniche che hanno una importanza non solo giuridica ma anche e soprattutto sociale, e Fratelli d’Italia è memore di una tradizione per cui se si parla di Dio, Patria e Famiglia nessuno è più a destra di noi, ma se si parla di stato sociale nessuno è più a sinistra di noi. L’Istituto dell’assistenza legale ai non abbienti è sancito dall’art. 24 della Costituzione ed attuato da una legge ordinaria risalente al 2002: con il provvedimento che approviamo oggi, i non abbienti saranno maggiormente tutelati nelle procedure di comunicazione delle variazioni di reddito per la ammissione al patrocinio gratuito, nello spirito della leale collaborazione dei cittadini con le Istituzioni”. Lo dichiara in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia.