Giustizia: decreto carceri necessario e strutturale

“Con l’analisi ed il voto sul decreto “Carcere sicuro”, la commissione giustizia ha licenziato il testo di un provvedimento non solo urgente e necessario, ma anche strutturale e – quel che più conta – equilibrato, perché in grado di agire su più fronti: dagli imponenti interventi sul personale della polizia penitenziaria, con l’autorizzazione ad un piano di assunzioni straordinarie, alla semplificazione del procedimento sulla liberazione anticipata, dagli interventi per l’accesso alle misure penali di comunità sino alla istituzione del commissario straordinario per le carceri. La direzione intrapresa dal governo è quella di conciliare certezza della pena ed umanizzazione del trattamento, e coniugare la sicurezza delle strutture carcerarie con la piena dignità dei detenuti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia a Palazzo Madama, relatore del provvedimento.