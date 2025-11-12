Giustizia: gravi fake news su Falcone e Borsellino per attaccare riforma

“Non possiamo far passare sotto silenzio le gravi fake news diffuse dal Fatto Quotidiano e amplificate dalle trasmissioni ‘amiche’ di Formigli, Floris e Gruber su La7 che in maniera ossessiva hanno costruito una narrazione, in stile propaganda russa, facendo apparire il giudice Borsellino contrario alla separazione delle carriere. Peccato che le parole attribuite al giudice siano assolutamente false, così come falsa è la notizia della sua partecipazione al talkshow Samarcanda. A questo punto è legittimo chiedersi se si sia trattato di sciatteria o piuttosto di una strategia ben architettata per colpire una riforma centrale per il governo Meloni, arrivando a strumentalizzare figure eroiche del nostro tempo come Borsellino e Falcone. In entrambi i casi crediamo che si sia superato il limite, pertanto chiediamo all’ordine dei giornalisti di intervenire, prendendo i dovuti provvedimenti nel rispetto della verità e della trasparenza che Formigli e company devono perseguire nel rispetto dei cittadini”. Lo dichiara in una nota il deputato Carolina Varchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia.