Giustizia: sì della Camera a riforma ordinamento forense

“Esprimo soddisfazione sia come avvocato sia come presidente della Commissione Giustizia. Si tratta di una riforma attesa da anni, elaborata e condivisa con l’Avvocatura fin dall’inizio, che consente finalmente di adeguare la professione alle sfide del nostro tempo. Avevamo assunto l’impegno di approvarla alla Camera entro il mese di maggio e abbiamo mantenuto quanto promesso. Ora auspichiamo un rapido via libera anche al Senato, così da consentire l’attuazione delle deleghe in tempi congrui”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Giustizia della Camera, Ciro Maschio.

“L’approvazione dell’Ordine del Giorno, a firma mia e del collega La Salandra, collegato alla riforma dell’ordinamento forense rappresenta un segnale di attenzione importante verso le migliaia di praticanti avvocati che attendono chiarezza sulle modalità dell’esame di Stato 2026. Garantire tempi certi e regole definite significa consentire ai candidati di organizzare con serietà ed efficacia il proprio percorso di preparazione, evitando confusione e cambiamenti dell’ultimo minuto che rischierebbero di penalizzare il merito e il lavoro svolto in questi anni. Con questo atto abbiamo chiesto al governo Meloni di valutare una disciplina transitoria coerente con il nuovo modello di esame previsto dalla riforma, che introduce due prove scritte e una orale in un’unica sessione annuale. Una scelta di buon senso che punta a restituire uniformità, stabilità e maggiore programmazione a un passaggio decisivo per l’accesso alla professione forense”, afferma dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.