Giustizia: sinistra ci denuncia ma non ci intimorisce, no svuota carceri

“Scopro, con olimpica serenità, di essere stato denunciato dalla sinistra per le condizioni carcerarie e per non voler nessuno svuota carceri.

Non ho voluto commentare la denuncia, ma trovo inaccettabile che la sinistra parli di “un disegno da parte del governo per fare in modo che scoppi l’emergenza nelle carceri e poter intervenire con un’azione repressiva”.

E’ semmai vero che, a prescindere della legittime diverse posizioni, se qualcuno sta soffiando sul fuoco è certamente la sinistra, con le denunce e con queste parole di fuoco.

Il governo non vuole reprimere alcunché, semplicemente il governo non cede a misure svuota carceri, se qualcuno coltiva strani propositi è chi soffia sul fuoco, alimenta polemiche, usa parole incendiarie”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario di Stato alla Giustizia.

“Incredibile la denuncia del deputato Giachetti contro Nordio , Delmastro e Ostellari, ‘colpevoli’ di aver compiuto il proprio dovere approvando un decreto che punta a garantire più sicurezza, vivibilità e rieducazione nelle carceri e non certo a svuotarle, come probabilmente lo stesso Giachetti vorrebbe. A fronte di governi di centrosinistra che per anni sono rimasti immobili sul tragico problema delle condizioni carcerarie, questo esecutivo prende in mano la situazione con risposte strutturali, ma dall’opposizione arrivano le denunce. Questa è il vero dato di fatto: all’ideologia surreale della sinistra il centrodestra risponde con i fatti, e a questo punto mi autodenuncio anche io”, aggiunge il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia al Senato Gianni Berrino.

“’Credo che ci sia un disegno da parte del governo per fare in modo che scoppi l’emergenza nelle carceri e poter intervenire con un’azione repressiva’, queste le dichiarazioni di Giachetti. Insinuazioni molto gravi. Un deputato dovrebbe riflettere prima di dare sfogo a simili dichiarazioni, che rischiano di esasperare gli animi e un clima già reso difficile da decenni di lassismo proprio della sinistra, che al governo non ha fatto nulla per risolvere in maniera strutturale i problemi delle carceri italiane”, conclude il senatore di Fratelli d’Italia e segretario della commissione Giustizia, Sergio Rastrelli.