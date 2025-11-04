Gli auguri di Ecr per la Festa del 4 novembre

On November 4th, Italy celebrates Armed Forces and National Unity Day, a moment to honour the courage and sacrifice of those who have defended, and continue to defend, their homeland, reaffirming the values of unity and service to the nation. The Ecr Party pays tribute to all who have served, and to the men and women of the Armed Forces who continue to protect their country with courage and dedication. Ceremonies take place across Italy, including at the Tomb of the Unknown Soldier in Rome.

Il 4 novembre l’Italia celebra la Giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, momento per onorare il coraggio e il sacrificio di coloro che hanno difeso e continuano a difendere la propria patria, riaffermando i valori dell’unità e del servizio alla nazione. Il Partito Ecr rende omaggio a tutti coloro che hanno servito e agli uomini e alle donne delle Forze Armate che continuano a proteggere il loro Paese con coraggio e dedizione. Le cerimonie si svolgono in tutta Italia, anche presso la Tomba del Milite Ignoto a Roma.