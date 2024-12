Governo: auguri di buon lavoro al nuovo ministro Foti

“Tommaso Foti ha giurato da ministro nelle mani del presidente Mattarella e a lui desidero rivolgere le più sentite congratulazioni, mie personali e di tutto il Governo. Tommaso è un politico di grande esperienza e capacità, tra le migliori risorse di cui Fratelli d’Italia dispone oggi. Ha una lunga carriera parlamentare alle spalle e, da capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, ha saputo dimostrare in questa legislatura il suo valore e la sua competenza, guidando il principale partito di maggioranza a Montecitorio.

È un militante, appassionato e coerente, che ha dedicato fin da giovanissimo la sua vita al servizio della sua comunità e della Nazione. Il ministro Foti raccoglie il testimone di Raffaele Fitto, neo vicepresidente Esecutivo della Commissione europea, e io sono certa che saprà lavorare con la sua stessa determinazione e la sua stessa meticolosità. Per il bene dell’Italia e degli italiani”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“A nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia al Senato desidero rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a Tommaso Foti, che da oggi è il ministro degli Affari europei. Giorgia Meloni non poteva fare scelta migliore per sostituire Raffaele Fitto, un ministro di qualità e che ha gestito con grande capacità il dossier Pnrr, consentendo all’Italia di diventare un modello sul piano dell’attuazione. Tommaso Foti saprà fare altrettanto”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Al neo ministro Foti vanno gli auguri di buon lavoro e la piena collaborazione di tutta la delegazione dei parlamentari europei di Fratelli d’Italia, nella certezza che il neo ministro saprà proseguire nella direzione virtuosa impressa dal lavoro di Raffaele Fitto nella conduzione delle politiche europee, con gli importanti risultati conseguiti nella gestione del Pnrr e della delega alla coesione. Il ministro Foti è atteso da un lavoro importante e delicato che richiede la necessaria collaborazione e un gioco di squadra nell’interesse dell’Italia intera”, aggiungono l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo, e il capo delegazione del partito a Bruxelles, Carlo Fidanza.

“I miei migliori auguri di buon lavoro a Tommaso Foti per il suo nuovo incarico di ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e per il Pnrr. Sono certo che saprà affrontare questa sfida con la

serietà e la determinazione che lo contraddistinguono”, conclude sui social il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli.