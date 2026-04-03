Governo: auguri di buon lavoro al nuovo ministro Mazzi

“Buon lavoro a Gianmarco Mazzi, nuovo Ministro del Turismo. La sua esperienza nel settore della cultura e dello spettacolo, la sua capacità di riconoscere il talento e promuovere le eccellenze italiane, saranno un valore aggiunto per continuare a valorizzare al meglio l’Italia nel mondo e a rafforzare sempre di più l’attrattività della nostra Nazione”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Gianmarco Mazzi sarà un ottimo ministro del Turismo proseguendo il percorso che nei tre scorsi anni ha portato questo settore a grandi risultati. Mazzi ha sempre fatto bene in tutto ciò che ha intrapreso e anche questa volta il presidente Meloni conferma il criterio del merito”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Congratulazioni ed auguri di buon lavoro al nuovo ministro per il turismo, Gianmarco Mazzi, che ha giurato stamani al Quirinale. Il governo Meloni non ha rallentato nemmeno un minuto e va avanti più determinato di prima, impegnato pancia a terra a lavorare nell’interesse degli italiani. Un ringraziamento particolare va al ministro uscente, Daniela Santanchè, il cui lavoro è stato apprezzato da tutti, in particolare dagli operatori del settore”, aggiunge il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.