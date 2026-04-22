Governo: buon lavoro a sottosegretari, nomina rafforza azione esecutivo

“Desidero rivolgere, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi sottosegretari di Stato che, con il loro giuramento, vanno a completare la squadra di governo. In particolare, sono felice e orgoglioso per la nomina a sottosegretario del senatore Alberto Balboni di cui conosco la professionalità, la competenza e la passione politica, tutte qualità che senza dubbio gli consentiranno di svolgere con successo questo nuovo incarico. Queste nomine contribuiranno a rafforzare ulteriormente l’azione dell’esecutivo, ed al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti quando quattro anni fa ci siamo presentati agli italiani. A tutti loro va il nostro sostegno e l’auspicio di un lavoro proficuo nell’unico interesse, quello dei cittadini italiani”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.