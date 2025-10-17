Governo: da Landini insulto sessista a Meloni, inaccettabile

“Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Dobbiamo registrare un ulteriore esempio di totale mancanza di rispetto per le istituzioni e per la prima donna a capo del governo italiano. A vergare l’insulto Maurizio Landini che invece di tutelare i lavoratori li usa per fare politica, ma stavolta ha decisamente esagerato. Tacciare Giorgia Meloni di essere una cortigiana è davvero una bruttissima caduta di stile, e disprezzo per le donne. La solita doppia morale, di una sinistra, che accusa la destra di patriarcato, usa strumentalmente le accuse di sessismo e poi affibbia all’unica presidente del Consiglio italiana donna il più volgare degli insulti. A Giorgia Meloni la solidarietà di tutti i senatori e tutte le senatrici di Fratelli d’Italia cui spero si uniscano tutti i colleghi e le colleghe, indipendentemente dalla collocazione politica”, afferma dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.
“Mentre il mondo celebra Giorgia Meloni quale leader più influente, statista capace di fare da ponte tra le due sponde dell’Atlantico, tenendo unito l’Occidente, a capo di uno dei governi più stabili d’Europa, unica donna alla firma della pace tra Israele e Hamas, c’è chi come Maurizio Landini dà sfogo al più becero sessismo tacciando la prima donna presidente del Consiglio italiano di essere cortigiana. Ogni volta che pensiamo che la sinistra abbia toccato il fondo c’è sempre qualche ‘sinistro’ che ci smentisce, mostrandoci un baratro senza fine. Landini farebbe bene a scusarsi con Giorgia Meloni, ma anche con i lavoratori italiani quelli che lui dice di rappresentante, indegnamente direi, e che invece utilizza soltanto per farsi una carriera politica. Visto che quella sindacale giorno dopo giorno si sta rivelando un fallimento”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.