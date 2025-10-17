Governo: da Landini insulto sessista a Meloni, inaccettabile

“Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, evidentemente obnubilato da un rancore montante (che comprendo), mi definisce in televisione una “cortigiana”. Penso che tutti conoscano il significato più comune attribuito a questa parola, ma, a beneficio di chi non lo sapesse, ne pubblico la prima definizione che si trova facendo una rapida ricerca su Internet. Ed ecco a voi un’altra splendida diapositiva della sinistra: quella che per decenni ci ha fatto la morale sul rispetto delle donne, ma che poi, per criticare una donna, in mancanza di argomenti, le dà della prostituta”. Lo dichiara il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Dobbiamo registrare un ulteriore esempio di totale mancanza di rispetto per le istituzioni e per la prima donna a capo del governo italiano. A vergare l’insulto Maurizio Landini che invece di tutelare i lavoratori li usa per fare politica, ma stavolta ha decisamente esagerato. Tacciare Giorgia Meloni di essere una cortigiana è davvero una bruttissima caduta di stile, e disprezzo per le donne. La solita doppia morale, di una sinistra, che accusa la destra di patriarcato, usa strumentalmente le accuse di sessismo e poi affibbia all’unica presidente del Consiglio italiana donna il più volgare degli insulti. A Giorgia Meloni la solidarietà di tutti i senatori e tutte le senatrici di Fratelli d’Italia cui spero si uniscano tutti i colleghi e le colleghe, indipendentemente dalla collocazione politica”, afferma dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.