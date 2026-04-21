Governo: da Mosca ennesimo attacco a Italia, solidarietà a Meloni

“Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia per l’inaccettabile quanto vergognoso attacco da parte di Vladimir Solovyev, uno dei principali propagandisti della tv di Mosca. Sono dichiarazioni inammissibili che confermano l’atteggiamento ostile della Russia a guida Putin verso la nostra nazione. Non è la prima volta, infatti, che giungono simili attacchi che nel passato hanno riguardato esponenti di governo e lo stesso capo dello Stato.

L’auspicio è che ora anche le altre forze politiche, a partire da Giuseppe Conte ed Elly Schlein, stigmatizzino con fermezza queste parole, che non rappresentano soltanto un attacco alla figura del presidente Meloni ma alla dignità dell’Italia stessa”. Lo dichiarano i capigruppo di Fratelli d’Italia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami e Lucio Malan.

“Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per i volgari insulti rivolti dal conduttore Vladimir Solovyev, noto per la vicinanza alle posizioni del Cremlino. Ancora una volta da Mosca arrivano attacchi inqualificabili all’Italia: insulti che non ci intimoriscono e che rispediamo al mittente. Di fronte ad un’aggressione del genere, messa in atto peraltro da un personaggio considerato fra i maggiori diffusori di fake news, ci auguriamo che arrivi la condanna e la solidarietà da parte di tutte le forze politiche”, afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.