Governo: dichiarazioni Schlein gravissime, screditano Italia all’estero

“Siamo al puro delirio. Vergogna, Elly Schlein, che vai in giro per il mondo a diffondere falsità e gettare ombre inaccettabili sulla Nazione che, da parlamentare della Repubblica italiana e leader di partito, dovresti rappresentare e aiutare”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“È incredibile vedere a quali estremi arriva l’onorevole Schlein pur di screditare l’Italia, collegando l’ignobile attentato a Sigfrido Ranucci al fatto che al governo c’è il centro destra, peraltro con il primo esecutivo degli ultimi quindici anni espresso direttamente dal voto degli elettori.

Se queste affermazioni deliranti non danneggiano l’Italia a livello internazionale è solo per il consolidato prestigio di Giorgia Meloni contrapposto all’inevitabile discredito che si guadagna chi assume le posizioni come quelle espresse non solo oggi dalla leader del Pd, ad esempio non aver sostenuto il piano di pace per il Medio Oriente, accettato invece oltre che dall’Occidente, dai più importanti Paesi islamici, dall’Autorità palestinese e persino da Hamas. Fratelli d’Italia difende sempre la libertà di espressione di chiunque. Chi propone sempre più o meno velate censure sta da ben altra parte”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

“Gravissime le dichiarazioni della segretaria del Pd, Elly Schlein, che utilizza il palco del Partito Socialista Europeo per attaccare il governo Meloni dipingendo un’Italia che non esiste in cui la democrazia sarebbe in pericolo e il diritto di parola a repentaglio. E come se non bastasse tira in ballo l’attentato a Sigfrido Ranucci, ritenendolo figlio di questo ‘clima di odio’. Accuse degne della peggiore propaganda. Ma quello che è più grave è che nuovamente questa sinistra dà prova del suo essere antitaliana, pronta a parlare male all’estero della propria Nazione, coprendola d’infamia e falsità, pur di colpire il governo Meloni.

Sappia però Schlein che questo giochetto non funziona più, perché l’autorevolezza di Giorgia Meloni a livello internazionale è ormai un dato di fatto. Ecco, sarebbe il momento di farsene una ragione e di non sparlare più del proprio Paese all’estero”, conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.