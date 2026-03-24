Governo: dimissioni Delmastro e Bartolozzi esempio di responsabilità istituzionale

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione. Auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè”. Lo scrive Palazzo Chigi in una nota.

“Il gesto compiuto da Andrea Delmastro rappresenta un esempio di responsabilità istituzionale. Nel corso del suo impegno pubblico, ha sempre dimostrato fermezza e coerenza nella lotta contro l’illegalità e le organizzazioni criminali. La decisione di rassegnare le dimissioni testimonia un alto senso dello Stato e rispetto verso le istituzioni. Un profondo rigore morale e una concezione etica della funzione pubblica, che testimoniano la serietà e l’onestà di chi ha sempre operato nell’interesse della collettività e che ha caratterizzato la sua azione nel governo proprio con una incessante lotta alla mafia e alla criminalità organizzata di cui non possiamo che essergli grati”, afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Da Andrea Delmastro arriva una lezione di onestà, trasparenza e profondo senso delle Istituzioni che a sinistra molti dovrebbero imparare. Un gesto, quello di dimettersi, che connota la sua serietà politica e morale. Delmastro fin dal primo giorno ha dedicato il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata e ogni forma di illegalità. Per quello che ha fatto a favore del carcere duro e del contrasto alle mafie va solo che ringraziato, perchè ha dimostrato, ancora una volta, il suo profondo sentimento a difesa dello Stato e della democrazia”, conclude Francesco Filini, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Programma del partito.