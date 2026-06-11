Governo: insulto sessista a Meloni, Silvestri sia sospeso

“Le parole pronunciate da Silvestri sulle ginocchiere rappresentano un livello di confronto politico inaccettabile e indegno delle istituzioni repubblicane. L’allusione contenuta in quella espressione richiama stereotipi offensivi e colpisce non solo il Presidente del Consiglio, ma il principio stesso secondo cui il merito, il consenso e il percorso politico debbano essere riconosciuti senza insinuazioni sessiste o degradanti. Quando il linguaggio politico scivola nell’insulto personale e nella delegittimazione attraverso riferimenti umilianti, viene meno il decoro richiesto a chi ricopre un mandato parlamentare. Per queste ragioni chiediamo formalmente alla Camera dei Deputati di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento e di disporre la sospensione del deputato Francesco Silvestri per la gravità delle espressioni utilizzate. Allo stesso tempo, riteniamo che un gesto di responsabilità politica imporrebbe allo stesso Silvestri di rassegnare le proprie dimissioni”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.

“Non conosce limite la volgarità di certi esponenti del M5S che oggi attraverso il deputato Silvesti ha affibbiato la più becera delle battute sessiste al presidente del Consiglio. Perché questo si cela dietro l’aver detto che Giorgia Meloni in Europa ha indossato le ginocchiere. E questo è ancora più grave dopo aver celebrato con tanta enfasi gli 80 anni del primo voto delle donne. E pure in quella occasione abbiamo misurato e dovuto prendere atto dell’astio verso Giorgia Meloni, totalmente ignorata non ostante sia la prima e unica donna Presidente del Consiglio della storia d’Italia.

Questa sinistra proprio non ce la fa ad ammettere che viene da destra il più rilevante riconoscimento del ruolo della donna nella società e nella storia italiana. Ora c’è l’occasione, specie per la sinistra, di far sentire la voce e di mantenere un po’ di credibilità, e ricordare che le donne meritano rispetto anche se non la pensano come loro. Ci aspettiamo una condanna da parte dell’onorevole Elly Schlein e provvedimenti adeguati del leader del M5S Giuseppe Conte nei confronti di Silvestri per le sue parole, indegne di un parlamentare della Repubblica”, afferma il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.