Governo Meloni: rotta puntata sul lavoro

“Under 35, donne svantaggiate e disoccupati del Sud potranno trovare più facilmente lavoro grazie all’entrata in vigore del decreto Coesione. Dal governo Meloni arriva un’ulteriore spinta per incoraggiare giovani, uomini e donne, sfiduciati e scoraggiati, alla ricerca di una possibilità lavorativa più accessibile grazie agli sgravi contributivi del 100% previsti per chi li assume a tempo indeterminato. Il governo Meloni ha puntato da subito la rotta della sua azione politica sul lavoro e sulla necessità di investire le risorse disponibili su misure volte a incentivarlo. Il punto non è garantire ai nostri cittadini il diritto a ‘sopravvivere’ con misure assistenzialistiche che li facciano dipendere dallo Stato ma dare a chi può e vuole lavorare la dignità di un impiego, la possibilità di dare il proprio contributo e di sentirsi utile. I dati dimostrano che l’occupazione è in crescita per tutte le categorie sociali e questa è la più grande gratificazione per chi lavora ogni giorno per far crescere la nostra Nazione”.

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

“Sin dal giorno in cui è entrato in carica, uno degli obiettivi principali del governo di Giorgia Meloni è quello di rilanciare l’economia della Nazione. Per farlo, è essenziale attuare un vero e proprio rilancio del Mezzogiorno, che in passato è stato vittima di tanti, troppi sprechi.

Aggiunge Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.